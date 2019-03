Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass sich Entertainer Thomas Gottschalk (68) nach über 40 Jahren Ehe von seiner Frau Thea getrennt hat. Auch sein Rechtsanwalt Christian Schertz hat die Meldung mittlerweile bestätigt. Mittlerweile soll der Blondschopf sein Herz an eine andere Frau verloren haben. Jetzt ist das Geheimnis offenbar gelüftet, wer die Neue an seiner Seite ist – und sie ist in der Medienbranche keine Unbekannte!

Wie Bild berichtet, sei der Moderator mit Karina Mroß liiert. Die 57-Jährige arbeitet als Controllerin beim Südwestrundfunk in Baden-Baden und verwaltet dort die Budgets für große TV-Sendungen. Laut Informationen der Bild haben sich die beiden bereits im vergangenen Jahr auf dem Geburtstag von TV-Produzent Werner Kimmig kennengelernt – und scheinen den Kontakt seither gehalten zu haben.

Im November 2018 besuchten die beiden sogar schon gemeinsam die "16. Benefizgala zugunsten des Fördervereins krebskranker Kinder e.V." im Europa-Park in Rust, machten also aus ihrer Zeit zu zweit kein Geheimnis mehr. Im März soll das Pärchen außerdem einen Wellness-Trip nach Südtirol unternommen haben.

Andreas Rentz/Getty Images Thomas Gottschalk bei der 70. Verleihung des Bambis in Berlin

Koch/face to face/ActionPress Karina Mroß beim German Media Award 2015

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Menschen, Bilder, Emotionen", 2015

