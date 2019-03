Derzeit läuft die 15. Staffel Grey's Anatomy im US-amerikanischen Fernsehen und die neuen Folgen bescheren dem Publikum gleich doppeltes Liebes-Glück! Schmetterlinge im Bauch hat zum einen Meredith Grey (Ellen Pompeo, 49) – sie beginnt eine Beziehung mit Andrew Deluca (Giacomo Gianniotti). Doch das ist längst nicht die einzige süße Überraschung: Auch zwischen Amelia Shepherd und Atticus Lincoln funkt es gewaltig!

Der Neuzugang Atticus Lincoln, genannt Link (Chris Carmack, 38) und Merediths Schwägerin Amelia (Caterina Scorsone, 37) besuchen eine Ärztekonferenz, auf der es zur Sache geht. Nachdem sie sich ein für alle Mal von ihrem Ex-Mann Owen (Kevin McKidd, 45) getrennt hat, ist Amelia einer neuen Beziehung gegenüber eigentlich wenig aufgeschlossen. Als Link im Rahmen eines Vortrages dann auch noch von seiner früheren Medikamentenabhängigkeit berichtet, schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Doch gerade weil seine Vergangenheit Parallelen zu der ihren aufweist, kommen sich Link und Amelia schließlich doch noch näher.

Es scheint also ganz schön spannend zu werden! Deutsche Fans müssen sich allerdings in Geduld üben, denn die neuen Folgen werden zunächst in den USA ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten will, kann sich auf Twitter schon einmal Ausschnitte aus der aktuellen Staffel anschauen.

Getty Images Ellen Pompeo im Oktober 2018 in Los Angeles

Getty Images Caterina Scorsone im November 2017 in Kalifornien

Getty Images Chris Carmack im November 2015 in Nashville

