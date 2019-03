Bald läuten die Hochzeitsglocken! Ein Riesenansporn für jede Braut, noch rechtzeitig ins Kleid für den schönsten Tag in ihrem Leben hineinzuwachsen – auch für Danielle Lloyd (35): Die Vierfach-Mama zeigte ihren super-schönen Body am Freitag in einem Video auf Instagram. Und sie ist auf einem guten Weg! Für die bevorstehende Heirat mit ihrem Michael O'Neill hat die 35-Jährige kräftig abgespeckt: Stolze zehn Kilogramm hat Danielle bereits verloren!

Auf Instagram posierte die ehemalige Miss England und Miss Great Britain im weißen Sport-BH und Spitzenhöschen, um ihren Fans stolz ihren schlanken Körper zu präsentieren. "Ein Fortschritt. Ganze 10 Kilo verloren, kann es nicht glauben! Es war so hart, dranzubleiben, klar hatte ich ein paar Schwindel-Mahlzeiten und ein paar Gläser Wein, aber es geht um Ausgewogenheit", kommentiert sie ihr Insta-Video. Wann genau der große Tag ansteht, hat das Model allerdings noch nicht verraten.

Schon im Oktober wurde das Paar gesehen, wie es das Standesamt mit den für die Hochzeit notwendigen Dokumenten verließ. Michael hatte seiner Danielle schon nach sechs Monaten einen Antrag gemacht, eigentlich war die Hochzeit bereits für 2016 geplant gewesen, aber bis jetzt sind sie noch nicht zusammen vor den Altar getreten. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den 18 Monate alten Ronnie. Danielles Söhne Archie, Harry und George stammen aus ihrer Ehe mit Ex-Fußballer Jamie O'Hara (32).

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd und Michael O'Neill

Getty Images Danielle Lloyd

Getty Images Danielle Lloyd, Model

