Danielle Lloyd (35) plant weiteren Nachwuchs! Die einstige Miss Great Britain schwebt seit drei Jahren mit dem Elektriker Michael O'Neill auf Wolke sieben – Söhnchen Ronnie krönte das Liebesglück der beiden 2017. Aus einer früheren Ehe hatte das Ex-Playmate mit Archie, Harry und George bereits drei Jungs in die Beziehung mitgebracht. Diese Rasselbande scheint Danielle allerdings nicht auszureichen. Sie wünscht sich für kommendes Jahr ein Mädchen, vielleicht sogar zwei – und will das mit einer sehr umstrittenen Methode erreichen!

Wie die Vierfachmutti im Gespräch mit Closer ausplauderte, hoffe sie, Weihnachten 2019 im Idealfall mit Zwillingsmädchen verbringen zu können. Denn um unter Garantie weiblichen Nachwuchs zu bekommen, möchte sich Danielle einer künstlichen Befruchtung unterziehen – und dabei dabei sei die Chance auf Zwillinge erhöht, was die 35-Jährige positiv sieht. Für diese Methode müssten Danielles Eizellen mit den Spermien von Michael in einem Reagenzglas zusammengebracht werden, anschließend könnte gezielt das Geschlecht der Embryonen bestimmt werden. "Damit würde endlich mein Traum in Erfüllung gehen", sagte Danielle.

Doch warum wünscht sich das Model unbedingt weiblichen Nachwuchs? "Ich möchte ein Mädchen wegen der tollen Beziehung, die ich zu meiner Mutter habe. Ich kann mir nicht vorstellen, durchs Leben zu gehen und das nicht mit einer Tochter zu teilen", verriet sie in dem Interview. Da eine derartige künstliche Befruchtung in Danielles Heimat Großbritannien allerdings verboten ist, will das Paar nach Dubai reisen. Dort hat es bereits mehrere Kliniken besucht und einen OP-Plan erstellen lassen.

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd mit ihren Kids Archie, Harry, George und Ronnie

Instagram / missdlloyd Danielle Lloyd und Michael O'Neill

Instagram / missdlloyd Die Familie von Danielle Lloyd im Dezember 2018

