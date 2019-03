Bald sind sie zu viert! Erst im Januar gaben Janni (28) und Peer Kusmagk (43) bekannt, dass sich ihr kleiner Sohn Emil-Ocean (1) auf ein Geschwisterchen freuen darf. Seitdem wurde immer wieder gemunkelt, ob er demnächst wohl mit einem Brüderchen oder aber einem Schwesterchen spielen wird. Jetzt ließ das Paar endlich die Bombe platzen und verriet das Geschlecht: Es wird ein Mädchen!

Gegenüber Bunte plauderten die Eltern nun aus: "Wir bekommen ein Mädchen." Darüber, dass sie in der Familie bald weibliche Unterstützung bekomme, habe sich die schwangere Surferin sehr gefreut. Weiter merkte die Blondine an, dass die zweite Schwangerschaft ihr bereits jetzt einiges abverlangt: "Ich merke den Unterschied schon jetzt. Ich bin viel emotionaler."

Dass die Kleine das Leben ihrer Eltern ordentlich durcheinanderbringen wird, daran hat Daddy Peer keinerlei Zweifel: "Ich denke, eine Tochter verändert mich als Vater noch mal sehr und weckt meinen Beschützerinstinkt", so der 43-Jährige. Was denkt ihr, werden die beiden auch bald den Namen bekannt geben? Stimmt in der Umfrage ab!

Max Bertani Janni und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean 2018 in Potsdam

Anzeige

AEDT/WENN.com Peer Kusmagk und seine Janni, Ex-"Adam sucht Eva"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni, Peer und Emil-Ocean Kusmagk

Anzeige

Meint ihr, dass das Paar demnächst den Namen verraten wird? Das hoffe ich sehr! Glaube ich nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de