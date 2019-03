Wie es Daniel Völz (34) und Lisa gerade so geht? Diese Frage dürften sich die Fans der beiden Turteltauben in den vergangenen Tagen wohl des Öfteren gestellt haben. Schließlich verbringen der Immobilienmakler und seine neue Flamme gerade ein paar schöne Tage auf Usedom. In einem Posting gab Daniel der Netzgemeinde nun ein Update: Mit wenigen Worten, aber einem umso aussagekräftigeren Foto grüßt er seine Follower aus dem Liebesurlaub!

Auf Instagram veröffentlichte Daniel einen Schnappschuss, auf dem er breit grinsend in die Kamera strahlt, während ihm seine Liebste einen fetten Schmatzer auf die Wange drückt. "Schönen Abend euch allen", kommentierte der ehemalige Bachelor die Momentaufnahme etwas wortkarg. Doch vielleicht kann Daniel sein Glück derzeit auch einfach nicht in Worte fassen!

Unter dem romantischen Update freuten sich letztendlich nicht nur Fans mit den Frischverliebten. Auch Promi-Kollege Nico Schwanz (41) ließ es sich nicht nehmen, die Urlaubsgrüße der Turteltauben zu erwidern: "Euch auch", schrieb er in den Kommentaren und gab dem Pärchenfoto zusätzlich einen Daumen nach oben.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Lisa in Heringsdorf

Starpress Daniel Völz und Lisa auf Usedom

Starpress Daniel Völz mit seiner Freundin Lisa im März 2019

