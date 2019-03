Superstar trifft Weltstar! Der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi (26) war am Montagabend beim Konzert von Shawn Mendes (20) in der ausverkauften Lanxess-Arena in Köln. Pietro, der im Moment als Jury-Mitglied den nächsten deutschen Superstar sucht, durfte sogar Backstage mit dem kanadischen Weltstar quatschen! In einem Social-Media-Beitrag zeigte der Juror sich im Anschluss mächtig beeindruckt vom 20-jährigen Kanadier und outete sich als Fan!

Auf Instagram postete Pietro ein gemeinsames Bild mit Shawn und lobte seinen Musiker-Kollegen in den höchsten Tönen. "Unglaublich. Ein Weltstar und so krass bodenständig. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, dich als einen der größten Musiker der Welt kennengelernt zu haben", richtet der 26-Jährige seine letzten Worte direkt an den Songwriter. Bei den Followern des Halbitalieners kam der Schnappschuss der beiden Frauenschwärme richtig gut an. Schon nach wenigen Stunden hatte der Beitrag über 91.000 Likes.

Für die Kandidaten bei DSDS fand Pietro bislang oft eher kritische Worte und geriet deshalb schon ein wenig in die Kritik. Im Bunte-Gespräch erklärte er aber, dass mit seiner strengen Art die Talente lediglich auf die harte Musikbranche vorbereiten wolle.

Getty Images Shawn Mendes bei den Grammys 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

