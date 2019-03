Bahnte sich das Drama am Set von Germany's next Topmodel bereits seit Wochen an? Während der Dreharbeiten zur 14. Staffel der Erfolgsshow ereignete sich ein waschechter Skandal: Kandidatin Jasmin hatte ihre Emotionen nicht mehr unter Kontrolle und attackierte vor laufenden Kameras ihre Mitstreiterin Lena. Die Szenen sind offenbar so heftig, dass sie nicht im Fernsehen gezeigt werden. Nachwuchsmodel Theresia ist von dem Vorfall aber alles andere als überrascht!

Die GNTM-Kandidatin hatte von Beginn an keinen guten Draht zu Jasmin. Die Blondine fühlte sich in Gegenwart ihrer Konkurrentin einfach nicht wohl. "Ich hatte von Anfang an so ein Gefühl bei ihr. Da war immer dieses Aggressionspotenzial. Wer sich die Hölle ins Haus holt, muss sich nicht wundern, wenn sie ausbricht", schilderte Theresia im Bunte-Interview ihre Sicht der Dinge. Tatsächlich setzte die 26-Jährige GNTM-Chefin Heidi Klum (45) bereits vor einigen Wochen über ihre Bedenken in Kenntnis: Beim Umstyling berichtete sie dem Supermodel von einem Vorfall, bei dem die Frankfurterin ihr mit den Worten "Ich kill dich" an den Hals gegriffen hatte.

In Anwesenheit von Heidi leugnete Jasmin diese Anschuldigungen jedoch: Ihrer Meinung nach wollte Theresia sie damit vor der Modelmama lediglich schlecht machen. Zu ihrer Attacke gegen Lena steht die 18-Jährige hingegen. "Ich habe Lena geklatscht, sie war zu frech", gab sie in einem Instagram-Livestream vor einigen Tagen höchstpersönlich zu.

