Ist sie das wirklich? Eigentlich ist Natalie Portman (37) unverkennbar. Spätestens mit den Episoden I bis III von Star Wars hat sie sich als Padmé Amidala ins Gedächtnis von Fans des großen Kinos gebrannt. Und auch wer mit den Science-Fiction-Abenteuern nichts anfangen kann, kam in den letzten 15 Jahren kaum an ihr vorbei. Höhepunkt ihrer Karriere: "Black Swan", für den sie einen Oscar gewann. Trotzdem muss man im Trailer zu ihrem neuen Film schon zweimal hinsehen, um Natalie zu erkennen!

Im Sci-Fi-Drama "Lucy In The Sky" spielt sie die Astronautin Lucy Cola, die nach ihrer Mission im Weltraum Probleme hat, sich auf der Erde wieder zurechtzufinden. Der Trailer zeigt die 37-Jährige in einigen Szenen mit einer dunklen Frisur im Retro-Look. Zusammen mit dem sehr reduzierten Make-up scheint Natalie im Vergleich dazu, wie sie sonst auf dem roten Teppich auftritt, fast eine andere Person zu sein! Im Trailer sieht man sie kaum lächeln, meist blickt sie schockiert, orientierungslos oder gehetzt um sich. Und wenn sie einmal den Ansatz eines Lachens zeigt, scheinen ihr Gewichte an den Mundwinkeln zu hängen.

Doch das gehört zu ihrer Rolle! Der Film basiert locker auf der wahren Geschichte der NASA-Astronautin Lisa Nowak! Sie verstrickte sich nach ihrer Rückkehr zur Erde in eine komplizierte Liebesaffäre und im Jahr 2007 wegen Einbruchs und leichter Körperverletzung verurteilt wurde.

Cinzia Camela / WENN.com Natalie Portman in Venedig 2018

FOX Searchlight Natalie Portman als Lucy Cola in "Lucy In The Sky"

FOX Searchlight Natalie Portman in "Lucy In The Sky"

