So verliebt ist Rafael van der Vaart (36) in seine Estavana (26)! Im Jahr 2016 fanden der frühere Fußball-Profi und die Handballerin zueinander und sind seitdem unzertrennlich. Ein Jahr später bekamen die Turteltauben die gemeinsame Tochter Jesslyn (1). Zu ihrer Patchwork-Rasselbande gehört auch Sohnemann Damian (12) aus der früheren Beziehung des Sportlers mit Sylvie Meis (40). Wie glücklich Estavana Rafael macht, betonte er jetzt in einer niedlichen Botschaft anlässlich ihres dritten Jahrestags!

Auf Instagram widmete der 36-Jährige seiner Partnerin nun einen romantischen Beitrag. Dort veröffentlichte Rafael ein gemeinsames Foto mit Estavana, auf dem sie beide Arm in Arm glücklich in die Kamera lächeln – eine echte Seltenheit, da er nur selten Pärchen-Pics postet. "Sie bringt mich immer zum Strahlen", schwärmt der Ex-Kicker in der dazugehörigen Bildunterschrift und setzte die Hashtags "#dreijahrezusammen" und "'#superglücklich" daneben.

In den Kommentaren unter dem Posting findet sich neben einigen Glückwünschen allerdings auch eine Frage. "Wann machst du ihr endlich einen Antrag?", will ein neugieriger User wissen. Was denkt ihr – werden die zwei sich bald verloben? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

