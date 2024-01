Ganze 15 Kilo: Deswegen will Rafael van der Vaart abspecken!

Er stellt sich der Herausforderung. Rafael van der Vaart (40) gehört seit Jahren zu den etablierten Größen des Profi-Fußballs. In der Vergangenheit erlebte der gebürtige Niederländer die ein oder andere berufliche Veränderung und spielte neben dem Hamburger SV auch für Real Madrid. Aktuell ist aber eine äußerliche Veränderung Programm – dabei geht es vor allem ums Körpergewicht des Ex-Kickers. Rafael will stolze 15 Kilogramm abspecken!

Für ein Benefiz-Spiel wird der Fußballer im Ruhestand im März wieder sein Können unter Beweis stellen. "Noch einmal dort auf dem heiligen Rasen Liverpools zu zocken, ist ein echtes Highlight für mich", berichtet der einstige HSV-Kapitän Bild und fügt hinzu: "Für diese Partie werde ich mich richtig fit machen, rund 15 Kilo abnehmen." Auch wie er das anstellen will, weiß Rafael bereits, wie er weiter berichtet. "Ich weiß, was meinem Körper guttut und was nicht. Zudem werde ich viel Sport treiben und nur noch gesunde Sachen zu mir nehmen", verrät der 40-Jährige.

Obwohl er selbst nicht mehr als aktiver Profi auf dem Rasen steht, ist er trotzdem noch regelmäßig im Stadion anzutreffen. Vor allem auch wegen seines Sohnes Damian (17). Das Nachwuchstalent ist erst vor Kurzem in die großen Fußstapfen seines Vaters getreten, als es einen Ein-Jahres-Vertrag mit Ajax Amsterdam unterschrieben hatte – ein Verein, für den auch Rafael früher gespielt hatte.

Anzeige

Getty Images Rafael van der Vaart, Sportler

Anzeige

Getty Images Rafael van der Vaart, 2015

Anzeige

Instagram / Cw2uj9nMCVN Damian van der Vaart mit seinen Eltern Sylvie und Rafael

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de