Sylvie Meis und Rafael feiern gemeinsam Damians Geburtstag!

So süß ehren Sylvie Meis (45) und Rafael van der Vaart (40) ihren Sohn an seinem großen Tag! Das Paar war von 2005 bis 2013 verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt der gemeinsame Sohn Damian (17). Der Fußballer hat mittlerweile eine neue Frau an seiner Seite und bekam mit dieser ein weiteres Kind. Sylvie und ihre Patchwork-Familie verstehen sich allerdings sehr gut. Nun feiern alle zusammen den Geburtstag des ältesten Sohnes!

Die 45-Jährige teilt auf Instagram einige süße Ausschnitte von der Feier. Darunter auch ein Video, in dem zu sehen ist, wie sie einen großen Kuchen mit einem Foto von Damian als Motiv zum Tisch trägt. Im Hintergrund ist auch der stolze Papa zu erkennen. Sylvie schreibt dazu: "Herzlichen Glückwunsch zum 17. Geburtstag für dich, mein unglaublicher Sohn! Egal wie groß du wirst oder wie weit du gehst, ich werde immer hier sein, direkt neben dir!" Auch der Kicker widmet seinem Spross einen Post und wählt als Bildunterschrift: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Junge Damian. Stolzer Vater."

Sylvie scheint superglücklich zu sein, mit ihrem Schatz seinen Ehrentag verbringen zu können. Zuletzt gab die Beauty zu, dass er ihr sehr fehle: "Ich vermisse ihn immer sehr. Natürlich vor allem auch in besonderen Momenten..." Der 17-Jährige lebt schon seit rund drei Jahren bei seinem Vater in Dänemark, um seine Fußballkarriere voranzutreiben.

Anzeige

Instagram / sylviemeis Ein Kuchen mit dem fußballspielenden Damian van der Vaart als Motiv

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian van der Vaart

Anzeige

Instagram / rafaelvdvaart Damian van der Vaart und seine Halbschwester Jessylynn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de