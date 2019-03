Heidi Klum (45) zieht Konsequenzen! In der siebten Folge der diesjährigen Staffel ereignete sich etwas, das es nie zuvor in der Casting-Sendung gegeben hatte: Zwischen zwei Kandidatinnen kam es zu Handgreiflichkeiten! Jasmin, die sich bereits vor dem Nackt-Shooting drücken wollte, verlor die Beherrschung, gab ihrer Mitstreiterin Lena kurzerhand eine Backpfeife und riss ihr sogar die Extensions vom Kopf - ein absolutes No-Go für Modelmama Heidi! Für Jasmin ist die Reise bei GNTM nun offiziell beendet.

"Das hat es in vierzehn Jahren 'Germany's next Topmodel' nicht gegeben", zeigt sich Heidi nach der Eskalation vor laufenden Kameras völlig geschockt. Schnell sucht sie das Gespräch mit Jasmin. "Man kann sich mit Wörtern schlagen, aber niemals mit Händen. Du hattest eine Riesenchance, aber die hast du dir jetzt leider vermasselt. Du weißt, was das für dich bedeutet: Ich muss dich jetzt nach Hause schicken. Ich kann dich doch jetzt nicht zurück zu den Mädchen schicken, das geht nicht", ringt die 45-Jährige nach Worten. Dabei sei die Blondine traurig für die 18-Jährige, weil Heidi wisse, dass Jasmin im Grunde ein sehr verletzliches Mädchen sei. Die Entscheidung ist trotzdem unumgänglich!

Im Vergleich zur sanftmütigen Heidi tobt bei der verheulten Jasmin noch immer der innere Zorn. "Ich bin enttäuscht von den Mädels. Ich bin enttäuscht von jeder einzelnen, dass sie mir so kommen", empört sich die Frankfurterin.

Getty Images Heidi Klum bei den iHeartRadio Music Awards 2019

Anzeige

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / dominicancoco_ GNTM-Kandidatin Jasmin in Hollywood, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de