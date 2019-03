In der siebten Folge von Germany's next Topmodel macht vor allem eine der Kandidatinnen von sich reden: Kellnerin Jasmin aus Frankfurt. Nicht nur rasselt sie kurz nach dem Entscheidungs-Walk mit ihrer Mitstreiterin Lena aneinander, sondern sorgt auch noch mit einer Szene während des heutigen Nackt-Shootings für Schlagzeilen: Jasmin will ihre blanken Brüste nicht zeigen und zeigt Modelmama Heidi Klum (45) dafür sogar den Mittelfinger. Aus DIESEM Grund reagiert sie beim Thema Nacktheit so empfindlich!

Die Episode zeigt ganz klar: Jasmin fühlt sich nicht wohl in ihrer Haut und damit, ihren Busen zu zeigen, ist ihr alles andere als recht. "Ich will schon meine Sachen verdeckt halten, deshalb bin ich gerade geschockt, dass ich nachher hier so stehen muss. Das ist mir zu viel und das möchte ich auch nicht", rechtfertigt sie ihre Mittelfinger-Aktion. Für die Zuschauer folgt außerdem noch eine intime Offenbarung. "Ich musste daran denken, wie schlimm das für mich war, mich das erste Mal vor meinem Freund auszuziehen. Das war mir krass unangenehm und ist für mich eine Frage des Vertrauens", plaudert sie aus.

Heidi kann die Reaktion ihres Schützlings nicht ganz nachvollziehen. "Ich zwinge natürlich keinen. Es steht jedem frei, den Wettbewerb oder die Sendung zu verlassen", sagt sie nur. Letztendlich kann sich Jasmin aber zum Shooting durchringen. "Gott ist das peinlich", lächelt sie, zieht die Foto-Session mit einem Hündchen vor ihrem Brustkorb aber tapfer durch. "Es ist so, als ob mich die ganzen Personen um mich herum einschränken", gesteht Jasmin.

