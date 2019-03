Tatjana hat das Nackt-Shooting in der siebten Folge von Germany's next Topmodel wirklich gerockt! Und das, obwohl das Nachwuchsmodel früher total schüchtern und zurückhaltend war. Erst im Februar dieses Jahres hatte die Topmodel-Anwärterin, die als Junge geboren wurde, ihre finale geschlechtsangleichende Operation. Beim Shooting mit Star-Fotograf Rankin bewies die 22-Jährige am Donnerstag, wie stolz sie jetzt auf ihren Körper ist!

Kurz bevor Tatjana an der Reihe war, stellte Model-Mama Heidi Klum (45) noch fest, dass ihr Schützling sehr aufgeregt gewesen sei. Später gestand auch Tatjana selbst, was für ein besonderer Moment der Shoot war: "Die anderen Mädchen sind ja als Mädchen auf die Welt gekommen. Ich bin noch nicht so lange in dem Körper, aber ich finde ihn wunderschön und es ist toll, wie das hergerichtet wurde". Mit ihrer positiven Einstellung konnte sie auch den Star-Fotografen überzeugen. "Sie ist superstolz auf ihren Körper und sie hat das gut gemacht", lobte Rankin die Leipzigerin.

Tatjana selbst war sich nach dem Shooting gar nicht so sicher, ob sie Rankins Kritik richtig aufgefasst hat. “Ich habe nicht viel verstanden, aber wenn ich Rankin richtig verstanden habe, findet er mich cool", lachte die Schönheit.

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum bei den Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" 2019

Getty Images John Rankin Waddell und Heidi Klum in New York City

Instagram / klaudiagiez Tatjana Danny und Klaudia Giez, Casting-Sternchen

