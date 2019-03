Große Freude im Hause Anstead! Erst im Dezember hatte die gebürtige Christina El Moussa (35) ihrem Partner Ant Anstead ganz still und heimlich das Jawort gegeben. So überraschend wie ihre damaligen Hochzeitsverkündung gab die TV-Maklerin nun schon wieder erfreuliche Nachrichten preis: Die 35-Jährige und ihr Gatte erwarten tatsächlich schon Nachwuchs – unter ihrem Dach wird ein fünftes Kind zu Hause sein!

Die frohe Botschaft teilte Christina auf ihrem Instagram-Account. "Ant und ich sind sehr aufgeregt, verkünden zu können, dass Baby Anstead diesen September auf die Welt kommt. Die Kinder sind so aufgeregt, ihr neues Geschwisterchen kennenzulernen", freute sie sich in dem Upload. Das Foto zeigt sie und ihren Ehemann in vertrauter Umarmung – süßer als das Lächeln der beiden ist dabei höchstens das Ultraschallbild, das die werdende Mutter der Kamera entgegenhält.

Wie weit Christinas Schwangerschaft schon fortgeschritten ist, gab sie nicht preis. Dafür witzelte sie bereits: "Wir brauchen ein größeres Auto" – kein Wunder: Vier Kinder kutschieren die Vollbluteltern bereits durch die Gegend, dabei brachten Christina als auch Ant je zwei Kinder aus früheren Beziehungen in die neue Partnerschaft mit. Baby Anstead, wie die Schwangere ihren heranwachsenden Spross nennt, ist das erste gemeinsame Kind des Ehepaars.

Instagram / christinaanstead Christina Anstead, TV-Maklerin

Anzeige

Instagram / christinaanstead Ant und Christina Anstead

Anzeige

Instagram / christinaanstead Christina Anstead und ihre vier Kinder

Anzeige

Verfolgt ihr Christinas Social-Media-Account? Nein, bisher nicht! Klar! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de