Mutter-Glück bei Christina Anstead (36)! Sie ist nicht nur erfolgreiche TV-Maklerin – auch privat läuft es bei der Blondine derzeit richtig gut. Im Dezember 2018 hatten sie und ihr Partner Ant Anstead sich ganz heimlich das Jawort gegeben, im März überraschte Christina ihre Fans schon mit der nächsten frohen Botschaft: Das Paar erwartet Nachwuchs! Nun ist der Moment endlich gekommen: Die Fernseh-Persönlichkeit gibt bekannt, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat – und verrät auch gleich den Namen!

Auf Instagram postete Christina vor wenigen Stunden einen zuckersüßen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten aus einer Klinik. In ihrem Arm liegt das Neugeborene. Dazu schrieb sie: "Ant und ich sind so glücklich, Hudson London Anstead auf der Welt begrüßen zu können." In dem Posting verkündet Christina nicht nur den Namen des Wonneproppens, sondern auch weitere süße Baby-Details. Hudson London kam am Freitagmorgen mit einem Gewicht von 3,37 Kilogramm und einer Größe von 49,5 Zentimeter zur Welt.

Dass die zwei einen Jungen erwarten, war kein Geheimnis gewesen. Christina hatte bereits im April ein Foto ihrer Gender-Reveal-Party geteilt. Darauf sah man zahlreiche blaue Luftballons. Sowohl sie als auch ihr Ehemann brachten je zwei Kinder mit in die Beziehung. Nun haben sie eine fünfköpfige Rasselbande.

Instagram / christinaanstead Christina und Ant Anstead

Anzeige

Instagram / christinaanstead Christina Anstead mit ihrer Patchwork-Familie

Anzeige

Instagram / christinaanstead Ant und Christina Anstead

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de