Paradiesvogel Jorge Gonzalez (51) ist heute Abend mal wieder Gesprächsthema Nummer eins! Der Grund: Der Let's Dance-Juror mit den kubanischen Wurzeln hat sich in Sachen ausgefallenes Styling mal wieder selbst übertroffen. Ob mit hohen Hacken oder ganz viel Glitzer und Glamour – Jorge verzückt das Millionenpublikum des Erfolgsformats immer wieder mit neuen verrückten Looks. Jetzt sorgt seine Frisur für Wirbelwind: Im Netz machen sich die Zuschauer über Jorges Haarpracht lustig!

In der ersten Sendung nach der großen Kennenlernshow am vergangenen Freitag steht neben dem tänzerischen Talent der insgesamt 14 Promis vor allem Jorges Hairstyle im Fokus – sein mit bunten Stäbchen versehener Kopf wird auf Twitter zerrissen. "Jorge hat eine neue Verwendung für Kabelbinder gefunden", schreibt ein amüsierter User. "Kann man Jorge irgendwo als bunten Mett-Igel buchen?", fragt ein anderer scherzhaft in die Runde. "Warum hat dem Armen keiner gesagt, dass Karneval vorbei ist?", lauten die humorvollen Zeilen eines weiteren Twitter-Nutzers weiter.

Doch Jorges Bewunderer stärken dem Tänzer den Rücken. "Er sieht wieder echt heiß aus", spricht einer sein Kompliment aus. "Die Frisur von Jorge ist einfach der Hammer! Der sitzt bestimmt Stunden in der Maske", heißt es weiter. Wie findet ihr Jorges Frisur? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez kurz vor der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Getty Images Jorge Gonzalez beim Deutschen Fernsehpreis 2019

