Will Heidi Klum (45) die Gerüchte mit diesem Foto ein für alle Mal aus der Welt schaffen? Seit Wochen halten sich die süßen Spekulationen um eine weitere Schwangerschaft des Topmodels. Nachdem die Germany's next Topmodel-Moderatorin sich bereits mehrfach in weiter Kleidung oder mit verdächtigen Rundungen präsentierte, sind die Fans inzwischen sicher: Heidi und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) bekommen Nachwuchs! Nun scheint die Blondine die Schlagzeilen aber dementieren zu wollen – oder warum zeigt sie sich sonst ganz entspannt mit einer Flasche Bier?

Gemeinsam mit ihrem Zukünftigen reist Heidi derzeit durch die Metropole Hongkong. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie nun einen Schnappschuss, der die Turteltauben in der Inselstadt Tai O, wo die beiden offensichtlich in einem Café sitzen. Neben einer Flasche Saft sind auf dem Tisch ganz deutlich zwei Glasflaschen zu erkennen – bei genauerer Recherche handelt es sich dabei um Bier der deutschen Marke Blue Girl, das in Hongkong einen größten Absatzmarkt hat. Ein alkoholisches Getränk also – bedeutet das etwa, dass Heidi doch nicht in anderen Umständen ist?

Auch ihren Followern sind die verdächtigen Flaschen bereits aufgefallen: "Da stehen zwei Bier auf dem Tisch, sie kann nicht schwanger sein!", schreibt ein Fan aufgeregt. Andere hingegen vermuten, die 45-Jährige wolle die Öffentlichkeit mit diesem Foto nur hinters Licht führen – und würde selbst keinen Schluck des Gebräus zu sich nehmen. Was denkt ihr? Stimmt unten in unserer Umfrage ab.

