Charlie Sheen (53) hat es getan, Paris Hilton (38) auch – und jetzt schließt sich Cardi B (26) an. Dank dieser Stars muss sich jeder, der sich zum Beispiel ein T-Shirt mit einem markigen Spruch bedrucken lassen will, erst einmal gründlich informieren. Denn Charlie hat sich ganze 22 Sätze patentieren lassen – unter anderem "Duh, winning", die Hotelerbin besitzt die Rechte an "That's hot!" Rapperin Cardi B zog nun nach – und hat sich den Slang-Ausdruck "Okurrr" schützen lassen.

Dieser Ausdruck ist Cardis spezielle Art, "Ok" zu sagen. Wie Dokumente, die The Blast vorliegen, zeigen, hat sie den Spruch beim US-Patentamt angemeldet. Sie wolle damit verschiedene Fanartikel herstellen und "Okurrr" auf Papierbecher und Poster, aber auch Hosen, Shirts und Pullover drucken lassen. Im Interview mit Jimmy Fallon (44) in dessen The Tonight Show verglich sie den Sound von "Okurrr" mit einer "frierenden Taube in New York." Damit auch wirklich niemand daran verdienen kann, habe die 26-Jährige auch gleich "Okurrr" mit ins Patentbuch eintragen lassen.

Laut Urban Dictionary stammt der Begriff aus der Drag-Kultur, berühmt sei es durch die Sendung "RuPaul's Drag Race" geworden. Ausgesprochen werde es mit rollenden r's – wie eine gurrende Taube.

