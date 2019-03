Seit Montag ist Ariana Grande (25) auf ihrer "Sweetener" Tour! Bei ihrer Auftaktshow in New York gedachte die Sängerin ihres Ex-Freunds Mac Miller (✝26), der im vergangenen September im Alter von nur 26 Jahren an einer Überdosis gestorben ist. Vor dem Auftritt der Sängerin waren einigen Fans zufolge außerdem mehrere Rap-Songs ihres einstigen Partners zu hören gewesen. Am Donnerstag postete Ari nun ein kryptisches Zitat, in dem es um das Loslassen von geliebten Menschen geht!

In ihrer Instagram-Story teilte Ariana einen Post des Autors Horacio Jones mit dem Titel "Jemanden loslassen". Der 25-jährige Schriftsteller schreibt unter anderem: "Wenn du jemanden aus tiefstem Herzen liebst, lernst du seine inneren Dämonen kennen und erkennst, dass er dich verletzt, weil er tief in seinem Inneren selbst leidet." Der Post endet mit dem Fazit, dass loszulassen nicht bedeute, dass man aufhöre, die Person zu lieben und sich um sie zu sorgen. Loszulassen bedeute viel mehr, sich für die Freiheit zu entscheiden, statt einer Illusion von Treue hinterherzujagen.

An wen Ariana beim Teilen des Posts wohl gedacht hat? In ihrem Hit "Thank U, Next" hat die Popsängerin die Beziehungen zu ihren Ex-Partnern verarbeitet. Trotzdem traf sie in letzter Zeit noch mal den einen oder anderen ehemaligen Freund. So wurde sie kürzlich nicht nur mit Musiker Big Sean (30), sondern auch mit Schauspieler Graham Phillips gesichtet.

Instagram / arianagrande Ariana Grande im März 2019

Splash News Ariana Grande bei ihrem Tourauftakt in New York

Getty Images Big Sean und Ariana Grande 2015

