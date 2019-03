Ariana Grande (25) wirft einen Blick in die Vergangenheit! Die Sängerin hat in ihrem Song "thank u, next" die Beziehungen mit ihren Ex-Partnern verarbeitet, jetzt scheint sie den einen oder anderen auch persönlich noch einmal besuchen zu wollen. Zuletzt wurde sie mit Big Sean (30) gesehen, die beiden verließen gerade ein Aufnahmestudio, als Paparazzi sie erwischten. Jetzt hat Ari sich mit einem weiteren Ex-Freund getroffen.

2008 lernte Ariana den Schauspieler Graham Phillips kennen, drei Jahre waren die beiden ein Paar. Nachdem die Sängerin Big Sean kürzlich getroffen hatte, wurde sie nun mit Graham bei einem Abendessen in einem italienischen Restaurant in New York gesichtet. Anscheinend versteht sich Ariana, die seit Oktober von Pete Davidson (25) getrennt ist, mit dem Riverdale-Schauspieler auch heute noch gut und verbringt gerne einen Abend mit ihm zusammen. Aber: "Sie ist Single", sagt ein Insider laut Berichten von E! News. "Sie hat einige ihrer Ex-Freunde gesehen, aber sie geht mit keinem von ihnen aus", heißt es weiter.

Aktuell konzentriere Ariana sich auf ihre Karriere, probt für ihre Tour. "Das ist ihr Hauptaugenmerk", erzählt der Insider. Die Sängerin arbeite hart daran, ihre Shows vorzubereiten – eine Beziehung sei unter diesen Umständen gerade nicht in Sicht. Erst Neujahr stellte Ariana selbst auf Twitter klar: Sie datet aktuell niemanden – und das soll wohl auch eine längere Zeit so bleiben.

Getty Images Graham Phillips, Schauspieler

Joseph Marzullo/WENN.com Ariana Grande und Graham Phillips 2010 in New York

Getty Images Big Sean und Ariana Grande im November 2014

