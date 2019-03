Bei Michael Wendler (46) und seiner Freundin Laura Müller wird es immer ernster! 29 Jahre lang war der "Sie liebt den DJ"-Interpret mit Claudia Norberg zusammen. Doch seit Ende 2018 ist es für die Fans des einstigen Paares traurige Gewissheit: Michael und Claudia sind getrennt! Doch der Schlagerstar hat sein Herz bereits neu verschenkt – und lässt die ganze Welt mit putzigen Pärchen-Pics an seinem Liebesglück teilhaben. Was einige aber sicherlich nicht wussten: Michael und Laura verbrachten bisher gerade einmal 18 Tage miteinander!

Der in Florida wohnhafte Künstler ist für die 18-Jährige ihre erste große Liebe – kein Wunder, dass die Sehnsucht nacheinander groß ist! Nach wochenlanger Trennung kam es kürzlich endlich zum großen Wiedersehen zwischen den beiden. Bei Goodbye Deutschland heißt es, dass sie davor nur knapp über zwei Wochen miteinander verbracht hatten – also deutlich weniger Zeit als von den meisten vermutet! "Wir haben uns jetzt vier Wochen nicht gesehen. Wir haben ja jeden Tag Kontakt, aber es ist nochmal schöner, wenn man sich dann sieht", schwärmt der 46-Jährige von der Reunion.

Auch Laura kann ihr Strahlen in den Augen nicht verbergen. "Wenn man sich so lange nicht sieht, ist es so schön. Man spürt sich, man fühlt sich. Das ist ein ganz besonderer Moment. Wenn ich hier bin, macht das Leben Sinn", lächelt sie glücklich. Die ganze Zeit sei sie nur am Grinsen und alles sei perfekt!

"Goodbye Deutschland", immer montags 20:15 Uhr auf Vox.

Instagram / lauramuellerofficial Laura und Michael Wendler, 2019

Instagram / laauramueller Michael Wendler und Laura im Februar 2019

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

