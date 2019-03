Wann läuten bei Oana Nechiti (31) und Erich Klann (31) endlich die Hochzeitsglocken? Seit 2009 ist das Tänzer-Traumpaar mittlerweile zusammen und seit sechs Jahren auch verlobt. Vor der gesamten Familie der Choreografin machte der Let's Dance-Profi ihr einen romantischen Heiratsantrag – den die Mutter seines Sohnes Nikolas auch begeistert annahm. Das Jawort haben sich die zwei bisher noch nicht gegeben. Jetzt verraten Oana und Erich ihre aktuellen Heiratspläne!

Gegenüber Closer erklärt die DSDS-Jurorin, dass ihr Ehe-Vorhaben bisher an der Organisation gescheitert sei. "Ich würde mir wünschen, dass es in diesem Jahr klappt, aber alleine meine Verwandten ersten Grades sind schon über 80 Leute und sie leben alle in Rumänien", schildert Oana ihr Dilemma. Ihr Verlobter hat dafür bereits eine Lösung parat: "Ich könnte mir auch einen schnellen Trip nach Las Vegas vorstellen. Eine ganz spontane Heirat", lauten Erichs Überlegungen.

"Es kann sein, dass unsere Familien dann irgendwann ein Hochzeitsfoto von uns bekommen", führt er weiter aus. Für Oana geht der Plan allerdings nicht ganz auf: "Wobei ich schon unbedingt kirchlich heiraten möchte." Was denkt ihr, werden die beiden wirklich noch 2019 vor den Traualtar treten? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / erichklann Tänzerin Oana Nechiti mit ihrem Sohn Nikolas, 2018

Instagram / erichklann Oana Nechiti und Erich Klann

Instagram / erichklann Profi-Tänzerin Oana Nechiti und ihr Verlobter Erich Klann

