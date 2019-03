Derber Sinn für Humor? Im Bestreben, ihren Kindern die perfekte Ausbildung zu ermöglichen, sollen sich Ex-Desperate Housewives-Star Felicity Huffman (56) und Full House-Darstellerin Lori Loughlin (54) zu äußerst unlauteren Mitteln hinreißen haben lassen. Weil sie Bestechungsgelder an Elite-Universitäten gezahlt haben sollen, befanden sich beide sogar vorübergehend in Haft. Bevor die Sache aufflog, fand Lori die Bestechung allem Anschein nach noch witzig!

In einem YouTube-Vlog ihrer 19-jährigen Tochter Olivia war sich Lori 2017 offensichtlich nicht zu schade, um Scherze über ihr illegitimes Verhalten zu machen, wie Just Jared berichtet. Der Teenager bringt seiner Mutter in dem Clip eine Zeile aus dem Song des singenden Schauspielers Jake Paul (22) “It’s Everyday Bro” bei: “England ist meine Stadt”. Scherzhaft entgegnet Lori daraufhin: “Wenn du sagen würdest ‘England ist meine Stadt’, würde ich denken ‘Warum habe ich all das Geld für deine Ausbildung bezahlt?’”

Laut TMZ wurde Lori kürzlich aus dem Gefängnis entlassen, nachdem sie eine Million Dollar Kaution hinterlegt hatte. Die Auflagen sind entsprechend hart: Die 54-Jährige darf derzeit ausschließlich nach Vancouver reisen, um dort Dreharbeiten zu beenden. Des Weiteren ist ihr jeglicher Kontakt zu nicht verwandten Angeklagten untersagt.

