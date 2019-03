Was für ein Hingucker! Nicht nur die schmucken Accessoires stechen sofort ins Auge – auch das pralle Dekolleté ist eine Augenweide! Doch welche Promidame setzt ihre Reize hier so gekonnt in Szene? Richtig geraten – diesen Schnappschuss hat Moderatorin Palina Rojinski (33) auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt! Mit ihrem provokativen Bild macht die Schauspielerin vor allem ihren männlichen Followern eine große Freude.

Das Dekolleté-Foto kommentiert Palina auf Instagram mit den Worten: "Endlich mal 'ne schöne Kette mit meinem Sternzeichen." Ihre Follower freuen sich weniger über das Schmuckstück, sondern vor allem über die Freizügigkeit, mit der sich Palina präsentiert. "Endlich zeigst du mal, was du hast und versteckst es nicht immer in Klamotten, die alles verdecken", äußert ein Fan seine Begeisterung. Offenbar spricht er damit vielen Palina-Followern aus dem Herzen: Schon nach wenigen Stunden hat ihr Beitrag über 51.000 Likes bekommen.

Die große Aufmerksamkeit könnte Palinas neuem Podcast zugutekommen, der seit Kurzem auf Spotify zu hören ist. Bis jetzt gibt es zwei Episoden von "Podkinski": In der ersten unterhält sich Palina mit dem Topmodel Stefanie Giesinger (22), in der zweiten mit dem Schauspieler Fahri Ogün Yardim.

Action Press/Michael Timm/face to face Palina Rojinski im Februar 2019

Instagram / palinski Palina Rojinski im Dirndl

Instagram / palinski Palina Rojinski im März 2019

