Heiße Bikinifotos: Palina Rojinski teilt Urlaubserinnerungen

Palina Rojinski (39) hat eine ziemlich heiße Überraschung für ihre Bewunderer – und zwar einige sexy Fotos aus dem Sommerurlaub. Auf Instagram gibt es für die Fans der Moderatorin eine ganze Reihe an Schnappschüssen zu sehen: Auf zwei Fotos posiert sie zum Beispiel in einem blauen Bikini und schaut verführerisch in die Kamera oder sitzt auf einem großen Felsen in der Sonne. "Aus diesem Sommer-Dump hätte ich wahrscheinlich einfach 20 Beiträge machen können, aber mein Social-Media-Posting-Eskapismus hat mir erst heute den Weg freigewunken!", kommentiert die TV-Bekanntheit ihre Bilderreihe.

Auf den weiteren Aufnahmen ist Palina unter anderem in knappen Kleidern zu sehen, beim Spielen mit einem Hund oder beim Feiern. Zudem teilt die rothaarige Schönheit ein paar Spiegelselfies oder Bilder vom Sandstrand, Sonnenuntergang sowie vom blauen Meer. Über den sommerlichen Gruß freuen sich nicht nur zahlreiche Fans der Fernsehbekanntheit, sondern auch einige Promis. Influencerin Dagi Bee (30) schreibt beispielsweise total begeistert: "Liebe es doch!"

Zuletzt zeigte sich die 39-Jährige von einer anderen Seite: Anlässlich des Filmfestivals in Cannes glänzte Palina in einem eleganten, hochgeschlossenen Designerkleid von Chelsea Jean. Dieses reichte der gebürtigen Russin bis zu den Knöcheln und war mit zahlreichen Applikationen verschiedener Tiere bedeckt. Auf dem roten Teppich tummelten sich außerdem weitere deutsche Promis wie Heidi Klum (51) oder Janina Uhse (34).

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

Getty Images Palina Rojinski, Moderatorin

