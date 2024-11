Palina Rojinski trauert um ihren verstorbenen Familienkater

Vergangenen Samstag meldete sich Palina Rojinski (39) mit einer traurigen Nachricht in ihrer Instagram-Story. Die sonst eigentlich immer gut gelaunte Beauty ist an diesem Tag nicht zum Späße machen zumute. "Heute ist leider ganz plötzlich und überraschend unser geliebter Kater Abram von uns gegangen", schreibt die Schauspielerin traurig zu einer niedlichen Aufnahme, die wohl bei einem früheren Familien-Shooting entstanden ist. Darauf zu sehen ist die Moderatorin, die den großen, dunkelbraunen, wuscheligen Kater liebevoll an sich kuschelt.

"20 Jahre lang war er ein Teil unserer Familie und wir haben ihn sehr geliebt", schreibt sie weiter und fügt hinzu: "Möge er einen friedlichen Übergang über die Regenbogenbrücke haben." Diesen sinnbildlichen Wunsch ergänzt die Podcasterin mit weiteren Fotos des Stubentigers. Auf einem hat es sich das langjährige Familienmitglied auf einem Küchenstuhl bequem gemacht und blickt direkt in die Kamera, ein weiteres zeigt ihn wieder auf dem Arm seines Frauchens.

Ein seltener Einblick in Palinas Privatleben – normalerweise hält die Hobby-Astrologin ihre Familie, ihre Freunde und vor allem ihr Liebesleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus. Und das, obwohl besonders der aktuelle Beziehungsstatus der 39-Jährigen ihre Community wahrscheinlich brennend interessieren würde. Das letzte Update ist schon eine ganze Weile her: Im März 2023 verkündete der Rotschopf, seine Verlobung aufgelöst zu haben und nun wieder als Single durchs Leben zu gehen. Ob das nach wie vor der Fall ist, ist Palinas Geheimnis.

Instagram / palinski Palina Rojinski, Schauspielerin

Instagram / palinski Palina Rojinksi im August 2024

