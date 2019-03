Die Stars der 90er sind offenbar ganz heiß auf Comebacks! Mittlerweile haben sich einige Bands, die den Musikstil dieses Jahrzehnts geprägt haben, wieder zusammengefunden. Ob Take That, die Spice Girls oder die Backstreet Boys – die Fans freuen sich über die Rückkehr ihrer alten Idole. Und jetzt soll sich eine weitere Gruppe in die Riege der Rückkehrer einreihen: Die 1991 gegründete Girlgroup TLC will mit einem Musical den Broadway rocken!

Im Gespräch mit Cheddar.com verrät Rozonda 'Chilli' Thomas (48), die mit Crystal Jones und der 2002 bei einem Autounfall verstorbenen Lisa 'Left Eye' Lopes (✝30) die Band gegründet hatte, dass gleich mehrere Projekte geplant seien. Eines davon sei eine TV-Produktion, das andere sogar ein TLC-Musical! "Es wird sehr emotional, aber ein heißer Ritt", erklärte sie. Für die Projekte müssten auch neue Lieder eingespielt werden. Das Musical werde Geschichten erzählen, welche die Band bisher unter Verschluss gehalten hat – und die auch noch nicht in "CrazySexyCool" vorkamen, dem Biopic der Band, das den Namen ihres zweiten Albums trägt.

Auch der in den 90er-Jahren erfolgreiche Rapper Nelly (44) war bei dem Interview dabei. Sowohl er als auch Chilli kündigten eine Nordamerika-Tour mit Flo Rida (39) in diesem Sommer an. "Wir haben so viele Überraschungen für alle", macht Chilli ihre Fans heiß.

Getty Images Rozonda 'Chilli' Thomas 2017 in Los Angeles

Getty Images T-Boz und Chilli von TLC bei einem Auftritt im Madison Square Garden

Getty Images Die Girlgroup TLC im Jahr 1999

