Er ist stylish unterwegs! Macaulay Culkin (38) lässt sich in Los Angeles eher selten in der Öffentlichkeit blicken, umso besonderer sind die Momente, in denen der einstige Kinderstar von den Paparazzi abgelichtet wird. Mit Freundin Brenda Song (30) wurde er nun kürzlich gesichtet. Dabei bewies der Schauspieler sein gutes Händchen für Mode. Er trug dabei einen blauen Anzug, lässige Chucks und vor allem ein stylisches Detail: eine coole Nerd-Brille.

Der "Kevin – Allein zu Haus"-Darsteller hat am Dienstagabend seinen "Bunny Ears"-Podcast live vor Publikum aufgezeichnet. Im Anschluss an die Veranstaltung gönnten sich Macaulay und die "Zack & Cody"-Schauspielerin noch einen Abend zu zweit, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen. Aber nicht nur der 38-Jährige legte in seinem blauen Anzug mit den passenden Accessoires einen lässigen Auftritt hin, auch Brenda hatte sich für ein cooles Outfit entschieden: In einem Boyfriend-Shirt-Kleid, mit lässiger Bikerjacke, schwarzen Boots, einer roten Chanel-Handtasche und ebenfalls einer großen Brille verließ sie an der Seite von Macaulay die Location, um zu ihrem in der Nähe geparkten Wagen zu gelangen.

Bereits seit 2017 sollen die beiden ein Paar sein. In einem Podcast-Interview mit Joe Rogan sprach Macaulay kürzlich über seine Liebe zu Brenda: "Sie ist eine von den Guten, also werde ich bald mal ein paar Babys mit ihr machen. Also immerhin haben wir das jetzt schon oft geübt."

