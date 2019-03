Große Ehre für die Berlin - Tag & Nacht-Crew! Die Daily bekommt prominenten Besuch – der zuvor noch nie in einer deutschen Serie zu sehen gewesen ist. Krätze (Marcel Maurice Neue, 29) und Schmidti (Alexander Freund) treffen zufällig auf die Blue Man Group und sind von den blauen Kult-Trommlern auf Anhieb ganz begeistert. Promiflash weiß, wie die Dreharbeiten mit der weltbekannten Musikgruppe für die Soap-Urgesteine gewesen ist!

Die erfolgreiche Klang-Kombo ist von den Machern der Sendung extra in die Handlung integriert worden. "Das war natürlich etwas Besonderes: Man hat nicht alle Tage die Blue Man Group am Set von 'Berlin - Tag & Nacht'", betonte Krätze-Darsteller Marcel gegenüber Promiflash. Der Dreh mit der experimentellen Band sei gut verlaufen und habe ihm wirklich Spaß gemacht – kein Wunder, immerhin ist der 29-Jährige auch privat ziemlich musikalisch: "Als Kind habe ich sogar Klavier gelernt, inzwischen bin ich aber nicht mehr so gut wie früher."

In der Vergangenheit standen schon des Öfteren VIPs vor den BTN-Kameras: 2013 stattete unter anderem Rapper MC Fitti den Berlinern einen Besuch ab. Zuletzt schaute auch Sänger Marc Terenzi (40) vorbei. Doch der Promi-Status spielt für Marcel keine Rolle: "Für mich ist das Wichtigste, dass die Harmonie stimmt", beteuerte er.

Ob zwischen Krätze, Schmidti und der Blue Man Group alles harmonisch ist? Das seht ihr heute und morgen, wie immer um 19.00 Uhr auf RTL II.

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Krätze und die Blue Man Group bei "Berlin - Tag & Nacht"

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Schmidti und Krätze zusammen mit der Blue Man Grou bei "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / mrjay26 Marcel Maurice Neue und MC Fitti im Oktober 2013

Instagram / berlintagundnacht Marc Terenzi und Nathalie Bleicher-Woth, März 2019



