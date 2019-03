In Sachen Geld ging es bei Michael Jackson (✝50) drunter und drüber! Keine Frage, seine Musik brachte ihm im Laufe seines Lebens einen Haufen Kohle ein. Laut Experten stieg sein Vermögenswert auf dem Höhepunkt seiner Karriere auf eine Milliarde US-Dollar an. Vieles davon gab Michael allerdings wieder aus und verschuldete sich sogar. Trotzdem hatte er zu Lebzeiten einen skurrilen Spleen: Er soll oft Geldsummen im siebenstelligen Bereich dabei gehabt haben.

In den letzten Jahren seines Lebens sei Michael laut Randall Sullivans Biografie "Untouchable: The Strange Life and Tragic Death of Michael Jackson" völlig paranoid gewesen, er habe nicht mal ein normales Bankkonto besessen. Sein Geschäftspartner Marc Schaffel habe ihn regelmäßig mit großen Mengen an Bargeld in Papiertüten von Fast-Food-Ketten versorgen müssen. Michael habe sich einen Spaß draus gemacht, das Geld als "Pommes" zu bezeichnen. "Bringst du mir ein paar Pommes?", soll er gesagt haben. "Und mach eine Maxi-Portion draus."

Doch ob mit Karte oder in bar – Michael soll täglich große Mengen an Geld ausgegeben haben. Egal ob für seine Kinder, Freunde oder sich selbst – nie war das Beste gut genug. Laut Schaffel drückte der Sänger jedem seiner Kids einfach mal 10.000 US-Dollar in die Hand. Nur, damit sie sich für eine Stunde selbst beschäftigen.

Phil Walter / Getty Images Michael Jackson bei einem Konzert in Neuseeland 1996

Vince Bucci / Freier Fotograf Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

STAR MAX, INC. Michael Jackson mit Paris und Prince

