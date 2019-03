Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) gönnen sich gerade eine kleine Auszeit in Hongkong. In den sozialen Netzwerken postet die Modelmama regelmäßig Pärchen-Fotos aus der chinesischen Metropole – meistens im lockeren Freizeit-Look. Aber am vergangenen Sonntag warfen sich die Turteltauben mächtig in Schale, denn trotz Urlaub stand für die zwei ein Event auf dem Programm: Auf dem Red Carpet gingen Heidi und Tom auf Kuschelkurs.

Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz feierte am Wochenende ihre neue Kollektion "Arts In All Its Forms" in Hongkong und Heidi und ihr Zukünftiger waren auch mit von der Partie. Eng an ihren Tom geschmiegt posierte Heidi für die Fotografen und bewies damit mal wieder, wie glücklich sie mit dem Tokio Hotel-Rocker ist. Außerdem postete die 45-Jährige auf Instagram ein Foto mit Rapper Pharrell Williams (45), der ebenfalls unter den Gästen war.

In ihrem figurumspielenden Kleid dürfte Heidi mal wieder die Gerüchteküche zum Brodeln bringen. Seit Wochen spekulieren die Fans, ob die Germany's next Topmodel-Chefin Nachwuchs erwartet. Immer wieder glauben sie, eine Mini-Wölbung am Bauch der Moderatorin zu erkennen. Doch erst kürzlich zeigte sich die Wahlamerikanerin dann in einem engen Shirt Top, das ihre schlanke Körpermitte betonte.

Getty Images Heidi Klum, Lorraine Schwartz, Tom Kaulitz, Ofira Sandberg und Adrien Chang

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Pharrell Williams

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Party von Schmuckdesignerin Lorraine Schwartz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de