Hat das Versteckspiel bald ein Ende? Im Januar waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass sich Liam Payne (25) erneut eine reifere Promidame geschnappt haben soll. Seine Auserwählte: Naomi Campbell (48). Nach einigen Flirt-Nachrichten, geheimen Dates und viel Geheimniskrämerei sollen das Topmodel und der Sänger nun endlich den nächsten Schritt planen: Pünktlich zu ihrem 49. Geburtstag soll Naomi ihre Liebe zu Liam öffentlich machen wollen!

Das behauptet zumindest ein The Sun-Insider: “Es ist ein großer Schritt für die beiden, ihre Romanze zum ersten Mal zu zeigen.” Nicht nur das: Angeblich soll der Ex-One Direction-Hottie auch eine besondere Geburtstagsüberraschung für seine 23 Jahre ältere Herzdame planen: “Es gibt sogar Gerüchte, dass Liam ein Lied für sie schreiben könnte.” Doch laut Metro könne nicht nur das ins Wasser fallen: Auch die Spekulationen um die große Liebesoffenbarung seien nicht wahr. Selbst die eigentlich geplante Feier zu Naomis Ehrentag am 22. Mai soll demnach nicht stattfinden. Bleibt also abzuwarten, wie das Beziehungs-Wirrwarr tatsächlich ausgeht!

Obwohl die beiden ihre Liaison bisher nicht öffentlich bestätigten, können Liam und Naomi ihre Gefühle füreinander nicht mehr verstecken. Bei der Formel-E-Party in Hongkong sollen sich der Musiker und die Laufstegschönheit einer DailyMail-Quelle zufolge wie “zwei frisch verliebte Teenager auf ihrem ersten Urlaub im Ausland” verhalten haben.

Phil Lewis/WENN.com Naomi Campbell beim WE Day

Antony Jones/Getty Images // Phil Lewis/WENN.com Naomi Campbell und Liam Payne

Getty Images Liam Payne im März 2019

Getty Images Liam Payne im März 2019

Getty Images Liam Payne im März 2019



