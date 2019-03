Das Warten hatte vor wenigen Tagen endlich ein Ende: Am 22. März konnte Porsha Williams ihre Tochter im Arm halten. Viele Informationen zu ihrem kleinen Wunder hatte die “The Real Housewives of Atlanta”-Beauty bisher nicht mit ihren Fans geteilt. Nach der Geburt scheint sich das jetzt aber zu ändern: Einen Schnappschuss ihrer Prinzessin gibt es zwar noch nicht, dafür hat Porsha den Namen verraten!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die frischgebackene Mutter einen Dessous-Schnappschuss von sich und ihrem Verlobten Dennis McKinley, der angesichts des runden Babybauchs noch vor der Entbindung aufgenommen worden sein muss. Mit ihrem Kommentar zum Bild sorgte Porsha für Begeisterungsstürme bei ihren Fans – sie teilte den Namen ihrer Tochter mit ihren Followern. “Pilar Jhena McKinleys Eltern”, schrieb die 37-Jährige zu dem Pic. Mit einem weiteren Beitrag betonte Porsha, wie “dankbar” und “gesegnet” sie sei.

Die Freude über ihren Mini-Me soll das TV-Gesicht sehr verändert haben. “Freunde empfanden sie als weniger dramatisch und so viel ruhiger”, erklärte ein Insider gegenüber Hollywood Life. Sie war so aufgeregt, nun endlich wirklich Mutter zu sein. Porsha hatte Medienberichten zufolge vor sechs Jahren eine Fehlgeburt erlitten. “Sie ist so verliebt in Dennis und glücklich. Es ist erstaunlich, wie erwachsen sie geworden ist”, verriet die Quelle weiter.

