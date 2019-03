Endlich ist es so weit! Erst kürzlich hatte Porsha Williams im knappen Bikini noch stolz ihre riesige Baby-Kugel präsentiert. Die TV-Beauty ist vor allem dank der beliebten Reality-Show "The Real Housewives of Atlanta" bekannt. Am 22. März war es dann soweit – laut eines Social-Media-Beitrags von Porshas Schwester Lauren ist das Kind der US-Starlet und ihres Verlobten Dennis McKinley zur Welt gekommen! Außerdem verrät die jüngere Sis, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt!

In ihrer Instagram-Story verrät Lauren, dass das Baby ihrer Schwester Porsha das Licht der Welt erblickt hat. "Sie ist da", lauten die Worte, die auf dem geteilten Chat-Verlauf zu sehen sind. Damit hat die sechs Jahre jüngere Schwester der TV-Darstellerin nicht nur die erfolgreiche Geburt, sondern auch das Geschlecht des Babys verraten. Wie das Mädchen heißt, behielt die Familie aber vorerst für sich!

Schon ein paar Stunden vor der Geburt hatte Lauren ein gemeinsames Bild mit Porsha auf Instagram geteilt, das die damals noch Hochschwangere strahlend in einem Polka Dot-Shirt zeigt. Auf dem Schwestern-Schnappschuss liegt Laurens Kopf auf dem Baby-Bauch ihrer Schwester!

