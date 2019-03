Nie wieder Dschungelcamp, Der Bachelor oder Let's Dance? Ohne Reality-Shows wäre Pamela Anderson (51) in den letzten Jahren deutlich weniger oft im Fernsehen zu sehen gewesen. Die 51-Jährige nahm schon an Big Brother, Dancing on Ice und Dancing with the Stars teil, doch offenbar scheint sie ihre Auftritte zu bereuen – oder zumindest nicht genossen zu haben. Denn jetzt wäre es ihr am liebsten, wenn es gar keine Reality-Shows mehr gäbe!

Bei Twitter ergriff Pam das Wort und machte klar, was sie von den Sendungen hält: "Bitte keine Realityshows oder Realitystars mehr... sogar Frankreich ist überschwemmt von denen – es ist eine Epidemie der Hässlichkeit, von oberflächlichen Wettbewerben, verzweifelt und ausbeuterisch – für den Künstler." In einem weiteren Tweet holt sie noch einmal aus: "Man wird im Normalfall von Agenten, die um Provisionen kämpfen, dafür gemobbt, so eine Art von Fernsehen zu machen – man wird ohne großartig viel Freude oder Geld zurückgelassen – man fühlt sich benutzt, schmutzig und hat nicht das Gefühl irgendetwas erreicht zu haben."

Doch es gebe eine Möglichkeit, dem ganzen etwas Positives abzugewinnen, schreibt Pamela in einem weiteren Tweet: "Es sei denn natürlich, man versucht dem Ganzen einen Sinn oder Ausgleich zu geben, indem man für gemeinnützige Zwecke spendet – so habe ich mir selbst vergeben."

WENN Pamela Anderson bei "Big Brother" im September 2013

Anzeige

WENN Pamela Anderson und Maxime Dereymez bei der Lambertz Monday Night "Rocking Chocolate"

Anzeige

Sean Thorton / WENN.com Pamela Anderson bei der Global Gift Foundation Gala im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de