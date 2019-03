Diese drei genießen ihren ersten Familien-Urlaub! Im Dezember wurden Paola Maria (25) und ihr Mann Sascha Koslowski Eltern eines Sohnes. Leonardo oder Leo – wie ihn die beiden liebevoll nennen – ist der ganze Stolz des Paares. Regelmäßig teilt die YouTuberin süße Schnappschüsse aus ihrem Mami-Alltag. Vor wenigen Tagen brachen die Webstars ins sonnige Dubai auf – und auch dort dreht sich für sie alles um ihren Wonneproppen.

Paola ist ganz vernarrt in Leo – das beweist ein Foto, das die Web-Beauty kürzlich auf ihrem Instagram-Account postete. Lachend hebt sie ihr Baby in die Höhe und strahlt bis über beide Ohren. "Du erfüllst mich mit so viel Liebe und Glück, mein kleiner Engel", schrieb sie zu dem Pic und machte ihrem Nachwuchs eine italienische Liebeserklärung: "Ti amo" – zu Deutsch: "Ich liebe dich."

Paolas Mutterliebe ist sogar so groß, dass sie schon unter die Haut geht – und zwar im wörtlichen Sinne. Kurz nach Leos Geburt ließ sich die 25-Jährige ein kleines L auf ihren linken Unterarm tätowieren. So hat sie immer ein Andenken an ihren Liebling – auch wenn sie mal nicht bei ihm sein kann.

Instagram / paola Sascha Koslowski und Paola Maria mit ihrem Söhnchen

Instagram / paola Paola Maria in Dubai, März 2019

Instagram / paola Paola Maria, YouTuberin

