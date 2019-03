Zwischen Salvatore Vassallo und James Jennings fliegen erneut die Fetzen! Bei Temptation Island versucht Barkeeper James, Salvas Freundin Christina Dimitriou als Verführer den Kopf zu verdrehen – und scheint seinen Job bisher gar nicht so schlecht zu machen. Klar, dass Womanizer Salvatore das ganz und gar nicht passt. Er machte seinem Ärger nun Luft, indem er ordentlich über seinen Rivalen herzog – vor allem über dessen Körper!

In der vierten Folge des Fremdflirt-Formats regte sich Salva tierisch darüber auf, dass sich Christina und James immer wieder von der Gruppe abkapseln und alleine sind. Macht sich der ehemalige Take Me Out-Kandidat etwa Sorgen um seine Beziehung? Nein, denn er ist sich sicher: Rein optisch kann ihm James nicht das Wasser reichen. Er könne zwar verstehen, dass sich Christina gut mit ihm verstehe – immerhin sei auch James genau wie er selbst ein südländischer Typ, der gut tanzen und mit Frauen umgehen könne. Doch ansonsten sehe er in ihm nur einen "Lutscher". "Der ist wie ich in unsportlich, fett und dumm", lästerte er.

James nimmt die Beleidigung allerdings recht gelassen. Auf Promiflash-Anfrage erklärte er: "Das Einzige, was ich zu diesem Verhalten sage, ist: Ich gebe nichts darauf, was er von sich gibt und über die Bemerkungen amüsiere ich mich." Er verstehe nicht, warum man persönlich oder beleidigend werden muss und habe für sich selbst beschlossen: "Auf dieses Niveau lasse ich mich nicht mehr ein. Er soll sein Ding durchziehen."

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, Verführer bei "Temptation Island" 2019

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo

Anzeige

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, bekannt aus "Temptation Island"

Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr bei dem Beef von Salva und James? Ich bin ganz klar Team Salva! Ich halte zu James! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de