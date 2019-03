Na, hat da jemand doch schon etwas TV-Luft geschnuppert? Moment ist James Jennings bei Temptation Island als Verführer unterwegs. Doch das ist offensichtlich nicht das erste Mal, dass der Barkeeper vor laufender Kamera in die Flirt-Offensive geht. Er machte vor der Show schon bei dem vielsagenden Format "2 Fremde, 1 Nacht im Doppelzimmer – Das Blind-Date-Experiment" mit und da ging es ziemlich heiß her – für seinen vergebenen "Temptation Island"-Rivalen Salvatore Vassallo ein gefundenes Fressen: Er zieht im Netz ziemlich fies über James her.

Momentan soll der 22-Jährige Salvas Freundin Christina Dimitriou in Thailand den Kopf verdrehen – kein Wunder also, dass der Italiener nicht gut auf ihn zu sprechen ist. In seiner Instagram-Story teilte er einen kurzen Ausschnitt von James' TV-Auftritt, der im März 2018 bei ProSieben zu sehen war. Nackte Haut, Küsse, Massage – zwischen dem Womanizer und seiner Bettgespielin ging es feuchtfröhlich zur Sache. Für Salva Grund genug, um gründlich über das Techtelmechtel herzuziehen: "Niveau? Seriös? Reif – dein Ernst? Dann macht er mir in der Villa auf George Clooney. Der 31er lebt." Der Ausdruck 31er beschreibt in der deutschen Jugendsprache eine Person, die verräterisches oder untreues Verhalten an den Tag legt.

Und damit war der Online-Beef eröffnet. James wollte diese Beleidigung nämlich nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Er holte in seiner Insta-Story zum Gegenschlag aus: "Bevor du jemanden als 31er betitelst, würde ich erst mal lernen, was man sich in einer Beziehung erlauben darf und was nicht. Heul leise, Chantal! Du warst deiner Freundin gegenüber nicht ansatzweise loyal".

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW / Sergio del Amo Christina Dimitriou und ihr Freund Salvatore Vassallo, "Temptation Island"-Paar 2019

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, vergebener "Temptation Island"-Kandidat

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, "Temptation Island"-Verführer 2019

