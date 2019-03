Sie tanzen durch dick und dünn! Evelyn Burdecki (30) wirbelt in der aktuellen Staffel von Let's Dance mit Tanz-Partner Evgeny Vinokurov über das Parkett. Zuletzt gab die amtierende Dschungelkönigin preis, dass es ihr alles andere als leicht falle, auf der Tanzfläche abzuliefern. Der Grund: Die Blondine leide unter furchtbarem Lampenfieber. Zu allem Übel plagt Evelyn eine Fußverletzung, die sie sich bei ihrem vergangenen Auftritt zugezogen hat. Auf ihren sozialen Netzwerken spricht die 30-Jährige über das Verhältnis zu Evgeny und wie sehr sie sich durch das Training qäult!

Auf ihrer Instagram-Seite postet Evelyn ein gemeinsames Bild mit ihrem Tanzpartner und schreibt: "Also ab und zu würden Evgeny und ich uns gegenseitig am liebsten komplett zum Mond schießen, ach noch weiter weg." Allzu schlimm stehe es aber nicht um das Verhältnis zu dem Profi-Tänzer. "Aber zwischendurch haben wir uns dann doch mal wieder lieb – so zwei bis drei Sekunden und dann fängt er wieder mit der Tanz-Peitsche an", führt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin aus. Mit ihren Kräften sei die Düsseldorferin mittlerweile am Ende. "Ich kann nicht mehr. Ich bin bei Lets Quäl", kommentiert Evelyn weiter.

Ihre zahlreichen Follower sprechen der Blondine Mut zu. "Das schaffst du schon. Ihr rockt das zusammen", schreibt ein User. Ein anderer Fan geht mit Evelyn etwas härter ins Gericht: "Es kann leider nicht immer rund laufen. Aber ihr packt das."

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki

Anzeige

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki in der ersten "Let's Dance"-Show 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de