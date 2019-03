So schwer hat es Evelyn Burdecki (30) bei Let's Dance! Das TV-Gesicht stürmt in diesem Jahr zusammen mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov das Parkett. Dass sie vor ihren Auftritten immer mega-nervös ist und Angst vor dem großen Publikum hat, gab die Dschungelkönigin bereits zu. Doch wie schlimm ihr Lampenfieber wirklich ist, offenbart sie nach der Live-Show am Freitag im Promiflash-Interview: Wegen ihrer Aufregung nimmt die Blondine sogar zu!

Bereits drei Kilo hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin seit Beginn der Show zugenommen. "Weil manchmal bin ich nervös und aufgeregt und, wenn es dann runter fährt, esse ich 'ne ganze Schokoladen-Palette und das mache ich dann jeden Tag zwei Mal", erklärte Evelyn im Gespräch mit Promiflash. Sie glaube auch, dass sie ohne ihr Lampenfieber auf jeden Fall besser abgeliefert hätte. "Ich könnte jetzt mit Evgeny draußen tanzen. Ich hätte dir hundert Mal die Schritte gut gemacht, ohne Fehler. Und kaum komme ich auf dieses Parkett... Das ist wie ein Fluch", gab die Düsseldorferin zu.

Zu Evelyns Aufregung kommt jetzt zu allem Übel auch noch eine Verletzung dazu: Bei ihrem vergangenen Auftritt knickte sie so sehr um, dass ihr Fuß sogar dick wurde und bandagiert werden musste. Wie schlimm es wirklich ist, wird sich nach einem Arztbesuch herausstellen.

AEDT/WENN.com Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Gewinnerin 2019

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images TV-Gesicht Evelyn Burdecki

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de