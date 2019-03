Die Schweigers sind – trotz Scheidung – eine echte Vorzeigefamilie. Til Schweiger (55) und seine Ex-Frau Dana (51) haben vier gemeinsame Kinder. Til ist stolz auf seine Rasselbande und trotz eines engen Zeitplans als Schauspieler, Regisseur und Unternehmer versucht er viel Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen. Alle vier Kids standen schon gemeinsam mit ihrem Papa vor der Kamera. Und doch: Selbst Schauspieler zu werden soll keiner der Schweiger-Sprösslinge wollen!

Valentin, Luna (22), Lilli (20) und Emma (16) standen unter anderem in Tils Filmen “Keinohrhasen” und “Zweiohrküken“ mit ihm vor der Kamera. In ihren Rollen bewiesen sie, dass sie das schauspielerische Talent von ihrem Vater geerbt haben. In dessen Fußstapfen wollen sie dennoch nicht treten. Dass Valentin lieber hinter statt vor der Kamera stehen will, ist schon seit einiger Zeit bekannt – doch auch dieser Berufswunsch ist nicht endgültig. Til erklärt in einem Interview mit dem Stern. “Ob mein Sohn Kameramann wird, weiß er noch nicht, er ist nämlich ein ebenso talentierter Koch", schwärmt der 55-Jährige und fügt hinzu: "Dass ich mit meinen Töchtern arbeiten kann, ist toll, weil ich so mehr Zeit mit ihnen verbringen kann. Aber keine der drei will Schauspielerin werden. Luna studiert jetzt in Paris, Lilli will Goldschmiedin werden, und Emma weiß noch nicht, was sie machen wird.”

Die vier Schweiger-Kids sind also gerade in der beruflichen Findungsphase – aber vielleicht ändert sich ihre Meinung ja auch noch mal. Immerhin hat auch Til erst mit 23 Jahren eine Schauspielausbildung begonnen und damit den Grundstein für seine heutige Karriere gelegt.

Getty Images Familie Schweiger bei den new faces awards 2011

Anzeige

Getty Images Luna, Til und Lilli Schweiger

Anzeige

Getty Images Til Shweiger im Dezember 2015 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de