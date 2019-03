Gute Nachrichten, für "Deadwood"-Fans! Die knallharte Westernserie wurde 2006 nach nur drei Staffeln eingestellt – obwohl die Produktion von Kritikern wie vom Publikum gefeiert und sogar mit acht Emmys ausgezeichnet worden war. Freude machte sich dann im Juli vergangenen Jahres breit, als bekannt wurde: Es geht weiter – mit einem Film! Jetzt wurde der Trailer zu "Deadwood: The Movie" veröffentlicht – und darin sind einige bekannte Gesichter zu sehen!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Sender HBO den Trailer zum angekündigten "Deadwood"-Film. Dieser verrät: Das Drehbuch stammt wieder aus der Feder des Serien-Autors David Milch. Regie führte Daniel Minahan, der zuvor bereits an Serien wie Game of Thrones und Six Feet Under mitgewirkt hatte. Doch das sind nicht die einzigen guten Neuigkeiten: Wie der Trailer zeigt, ist neben Molly Parker und John Hawkes fast der gesamte Original-Cast wieder mit von der Partie!

Fans der Serie dürfte es vor allem freuen, dass sie im Film endlich erfahren werden, wie es zwischen den Rivalen Seth Bullock (Timothy Olyphant, 50) und Al Swearengen (Ian McShane, 76) weitergeht. Das Warten hat jedenfalls bald ein Ende – "Deadwood: The Movie" feiert am 31. Mai 2019 seine HBO-Premiere!

Getty Images Ian McShane im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Timothy Olyphant im Oktober 2018 in Los Angeles

Getty Images Molly Parker im Juni 2006 in Hollywood

