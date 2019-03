Chethrin Schulze (26) ist für ihre fröhliche Art bekannt! Von ihren Fans wird die Beauty für ihre gesunden Kurven gefeiert, die sie erstmals 2016 in der ersten Staffel von Curvy Supermodel präsentierte und dann auch bei Love Island und Promi Big Brother gekonnt in Szene setzte. Auf ihren Social-Media-Kanälen gab die Blondine jetzt mal wieder ein Body-Update – ihr Start in die Woche sei schlecht gewesen, weil sie sich eine Waage gekauft habe!

Auf Instagram teilte Chethrin ihren Followern mit, dass sie Waagen eigentlich aus ihrem Leben verbannt habe. Nach Umzugsstress und einem Anti-Sportprogramm änderte sie ihre Meinung allerdings kurzzeitig – bis sie das Ergebnis auf der Waage sah: "Ich habe kurz geweint, dann habe ich wieder gelacht. Es gibt schließlich Schlimmeres und ich muss wieder in meinen routinierten Alltag zurückfinden." Jetzt wolle sie sich wieder gesund ernähren, Tee trinken und versuchen auf Naschereien zu verzichten. "Also nicht heulen, sondern Machen ist das Motto", beendete die 26-Jährige ihren Beitrag.

Chethrins ehrliche Botschaft und das dazu geteilte Bild im Sport-BH und mit Hanteln kommt bei ihren Fans bestens an. Das zeigt auch der Zuspruch eines Followers: "Du siehst toll aus. Die Zahl auf der Waage ist nebensächlich." Ob sich die Moderatorin wohl wieder einen unfreiwilligen Abnehmkurs wie bei PBB wünscht? Was sagt ihr, zu ihrem Body-Post? Stimmt ab!

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Februar 2019

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze in Berlin

Instagram / chethrin_official Marco Mirwald und Chethrin Schulze im März 2019

