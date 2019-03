Das sieht nach Versöhnung aus: Für Jeremy Meeks (35) und seine Freundin Chloe Green (28) könnte es gerade nicht besser laufen. Nachdem sie sich Augenzeugenberichten zufolge Anfang des Monats in einem Club in Dubai heftig gezofft hatten, scheinen sich die Wogen wieder geglättet zu haben. Das Paar macht nämlich gerade Liebesurlaub auf der thailändischen Insel Ko Phi Phi und zeigt im Netz, dass es weiterhin eine gemeinsame Zukunft hat.

In Jeremys Instagram-Story schmiegt sich Chloe verliebt an ihren Verlobten, während beide im Ozean planschen. Andere Urlaubsschnappschüsse offenbaren, dass Jeremy auch Spaß am Tauchen im Indischen Ozean hat, während seine Freundin sich auf einer Schaukel am Strand die Zeit vertreibt. Laut Daily Mail wurde das Paar auch in der Nähe von Krabi gesichtet: “Wir waren nur kurz in ihrer Nähe, weil sie allein in der Lagune herumschwammen, aber sie sahen sehr glücklich zusammen aus. Sie haben sich umarmt und Fotos gemacht”, so ein anonymer Beobachter.

Jeremy und Chloe sind seit eineinhalb Jahren liiert und haben bereits einen zehn Monate alten Sohn namens Jayden. Vor wenigen Wochen war Jeremy, der 2014 nach einer Festnahme und der Veröffentlichung eines sexy Polizeifotos eine Karriere als Model startete, aus einem Club in Dubai gestürmt – seine Verlobte hatte er dort zurückgelassen. Im Anschluss wurde Chloe ohne ihren Verlobungsring gesichtet.

Instagram / chloegreen5 Chloe Green im Thailand-Urlaub

Instagram / jmeeksofficial Chloe Green und Jeremy Meeks

Instagram / jmeeksofficial Chloe Green und Jeremy Meeks

