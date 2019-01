Jeremy Meeks (34) spricht Klartext! Bekannt wurde der Ex-Knacki 2014, als sein Fahndungsfoto viral ging und seine eisblauen Augen die Herzen tausender Frauen zum Schmelzen brachten. Dank des Wirbels, den sein sexy Foto verursachte, schaffte er es sogar zum Model und ist aktuell mit Topshop-Erbin Chloe Green (27) zusammen. Doch fiese Gerüchte behaupten, er sein nur hinter ihrem Geld her. Jetzt spricht Jeremy offen über seine Gefühle für Chloe!

Am Rande einer Showeröffnung in Las Vegas gab der 34-Jährige Daily Mail ein ehrliches Interview. Das Fashion-Model erklärt: "Ehrlich, es interessiert mich nicht, was die Leute über mich sagen, weil sie niemals wissen werden, was wirklich los ist." Für Jeremy ist Chloe die Eine: "Wenn du die Richtige findest, weißt du es. Ich hatte die Richtige nie gefunden, bis ich Chloe traf. Ich bin so verliebt." Es gibt allerdings noch einen weiteren Punkt, der für ordentlich Spekulationsstoff sorgt: Vor sieben Monaten hat der kleine Jayden das Licht der Welt erblickt, verlobt sind seine Eltern aber trotzdem nicht. Doch auch diesen Mutmaßungen sieht Jeremy gelassen entgegen.

Im Gespräch erklärt er, dass er und seine Liebste zwar planen würden, irgendwann zu heiraten – konkret werden wollte er dazu aber nicht. Auf die Frage, ob er aufgrund des Reichtums seiner Freundin einen Verlobungs-Druck spüre, sagt er: "Geld spielt bei keiner Entscheidung, die wir treffen, eine Rolle."

Instagram / jmeeksofficial Chloe Green und Jeremy Meeks

Anzeige

Instagram / jmeeksofficial Chloe Green und Jeremy Meeks

Anzeige

247PAPS.TV / Splash News Jeremy Meeks und Chloe Green auf Barbados

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de