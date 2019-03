Was war da denn bei James Jennings los? Aktuell flirtet der 22-jährige Barkeeper in der neuen RTL-Fremdgehshow Temptation Island, was das Zeug hält. Vor allem mit der vergebenen Christina Dimitriou scheint er sich zuletzt supergut zu verstehen – sehr zum Missfallen deren Freundes Salvatore Vassallo. Dass James ein waschechter Verführer ist, beweist er aber nicht nur im TV. Auch in einem Livestream versetzte er den Mädels in Ekstase: James zog vor laufender Kamera blank!

Zusammen mit Show-Kollege Oliver Wasko veranstaltete James einen Livestream auf der Datingplattform Lovoo. Und in dem zeigte der Erlangener, was er hat! Vor rund 160 Zuschauern präsentierte der Fitnessfan sein Hinterteil. Gegenüber Promiflash verriet er, wie es zu der freizügigen Aktion kam: "Ich war da lustig drauf. Den Zuschauern ist aufgefallen, dass ich einen überdurchschnittlichen Po habe als Mann, deswegen kam es mal so weit. Ich stehe zu meinem Körper und muss mich für nichts schämen", stellte James klar.

Die nackten Tatsachen sorgten bei James danach für ein gut gefülltes Postfach – der Verführer-Po kam nämlich offenbar so richtig gut an. "Ich habe danach diverse sexuelle Nachrichten von Männern und natürlich auch von Frauen erhalten. Im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden mit dem Feedback", freute sich der TV-Casanova.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

Lovoo / James Jennings James Jennings im Lovoo-Livestream

TVNOW / Sergio del Amo James, "Temptation Island"-Singlemann 2019

Instagram / jamesjennings_offiziell James Jennings, Reality-Star

