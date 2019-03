Freundschaft mit der Ex des Liebsten? Wenn es nach Priyanka Chopra (36) ginge, könnte das bald Wirklichkeit werden! Seit rund vier Monaten ist die Schauspielerin nun schon mit Sänger Nick Jonas (26) verheiratet. Die Turteltauben sind überglücklich miteinander, wie ihre zahllosen Turtel-Pics im Netz zeigen. Nun beweist die Beauty, dass bei ihnen nicht einmal Eifersucht ein Thema ist: Priyanka würde gerne mal mit Nicks Ex-Freundin Miley Cyrus (26) und deren Mann Liam Hemsworth (29) ausgehen!

Das verriet sie nun bei Watch What Happens Live mit Moderator Andy Cohen (50): "Wir haben tatsächlich darüber gesprochen, irgendwann mal auf ein Doppel-Date zu gehen." Schließlich kenne sie Mileys Gatten Liam ziemlich gut – gemeinsam mit dem Australier stand Priyanka nämlich für die Netflix-Romcom "Isn't it Romantic" vor der Kamera. "Ich liebe Liam, er ist ein großartiger Typ. Also bin ich sicher, dass es eine lustige Truppe zum Ausgehen wäre", schwärmte die Beauty von ihrem Kollegen.

Die Musikerin hingegen kenne Priyanka noch nicht so gut: "Ich habe Miley nur ein paar Mal getroffen, aber sie ist großartig", erklärte die 36-Jährige. Deswegen hoffe sie sehr, dass ihr Treffen zustande kommt. Was sagt ihr dazu, dass sie Nicks Verflossene unbedingt sehen will? Stimmt ab!

