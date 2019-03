Für Adam Lambert (37) brechen gute Zeiten an! Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung sorgte der US-Sänger gemeinsam mit Queen dank seiner vielfach gefeierten Live-Auftritte mit der Band für Furore! Doch auch privat läuft es beim American Idol-Zweitplazierten von 2009 im Moment bestens: Wie neue Bilder auf Social Media beweisen, ist Adam wieder glücklich vergeben und will, dass das jetzt endlich auch die ganze Welt sieht!

Adams neuester Instagram-Post beweist: Der Sänger ist wieder in festen Händen! Der 37-Jährige teilte einige Schnappschüsse von sich und seinem neuen Partner. Letzteren erwähnte er einfach direkt in der Bildunterschrift mit den Worten "Ich liebe dich, Javi Costa Polo". Was für eine süße Liebeserklärung! Trotzdem hakte ein Fan noch mal nach: "Also machst du es jetzt endlich offiziell? Seid ihr ein Paar?" Adam überraschte wohl den ein oder anderen Follower mit seiner Antwort: "Honey, wir sind schon seit einigen Monaten offiziell ein Paar." Und jetzt also auch offiziell in der Social-Media-Welt!

Schon nach wenigen Stunden drückten über 63.000 Adam-Anhänger auf den Like-Button für das Paar-Outing. Die letzte Beziehung des "Whataya Want from Me"-Interpreten liegt immerhin schon einige Jahre zurück. Die Fans freuen sich also, dass ihr Idol nun endlich wieder Glück in der Liebe hat. 2013 trennte er sich vom finnischen Big Brother-Gewinner Sauli Koskinen und war seitdem Single – bis jetzt!

Getty Images Brian May von Queen und Adam Lambert bei den Oscars 2019

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/adamlambert/ Adam Lambert und Javi Costa Polo

Anzeige

Getty Images Adam Lambert auf der Vanity Fair Oscar Party 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de